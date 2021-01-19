Taşova'da 2020 yılında en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi - Son Dakika

Taşova'da 2020 yılında en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi
19.01.2021 17:37
Taşova Halk Kütüphanesinden 2020 yılında ödünç kitap alarak en çok kitap okuyan 10 kişiye çeşitli ödüller verildi.
Taşova Halk Kütüphanesinden 2020 yılında ödünç kitap alarak en çok kitap okuyan 10 kişiye çeşitli ödüller verildi.
İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen törende, okuyuculara Kaymakam Mustafa Berk Çelik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk tarafından ödülleri verildi.
Kaymakam Çelik, burada yaptığı açıklamada, ilçe genelinde kitap okumayı geliştirmeyi ve her kesimden insanların kitap okumasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.
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