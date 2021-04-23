Taşova'da 23 Nisan töreni - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yıl dönümü kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

23 Nisan Cuma saat 10.00'da Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer'in Atatürk Anıtı'na sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının yapılması ile son buldu.

Tüm dünyayı saran korona virüsü salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler doğrultusunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yıl dönümü kapsamında bu yıl Taşova'da sadece çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. - AMASYA