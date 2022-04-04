Taşova'da ahşap yakma sanatı sergisi açıldı - Son Dakika
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Taşova'da ahşap yakma sanatı sergisi açıldı

04.04.2022 13:28
Taşova'da ahşap yakma sanatı sergisi açıldı

Taşova Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği tarafından düzenlenen ahşap yakma sanatı ve çerçeveleme kursunda yapılan çalışmalardan oluşan sergi açıldı.

Taşova Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği tarafından düzenlenen ahşap yakma sanatı ve çerçeveleme kursunda yapılan çalışmalardan oluşan sergi açıldı.

Gençlik Merkezi'ndeki sergide 20 kursiyerin 100 çalışması yer aldı.

Dernek Başkanı Kadir Aydoğan, açılışta yaptığı konuşmada, kursun 2 ay sürdüğünü söyledi.

Kurslar sayesinde vatandaşların hem bir sanat öğrenmiş hem de zamanını değerlendirmiş olduğunu belirten Aydoğan, Taşovalıları sergiye davet etti.

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gençlik, Aydoğan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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