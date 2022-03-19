Taşova'da "Akif'i anlamak Çanakkale'yi yaşamak" konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Taşova'da "Akif'i anlamak Çanakkale'yi yaşamak" konferansı düzenlendi

19.03.2022 13:56
Taşova'da "Akif'i anlamak Çanakkale'yi yaşamak" konferansı düzenlendi

Taşova Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla, "Akif'i anlamak Çanakkale'yi yaşamak" konferansı gerçekleştirildi.

Taşova Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla, "Akif'i anlamak Çanakkale'yi yaşamak" konferansı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Amasya Üniversitesi Taşova Meslek Yüksekokulunda düzenlenen programın açılışında, dün Çanakkale'de, "Çanakkale geçilmez" diye mücadele ettikleri düşmanlarının bugün farklı şekilde karşılarına çıktığını belirterek, "Habil ile Kabil'in mücadelesi devam ediyor. Anadolu topraklarında bu mücadelenin bugün ve yarın da devam edeceğini anlamak gerekir." dedi.

Daha sonra konferansta araştırmacı yazar Yusuf Turan Günaydın tarafından sunum gerçekleştirdi.

Programa Kaymakam Ahmet Gökcecik de katıldı.

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İsmail Bayram, Çanakkale, 18 mart, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taşova'da 'Akif'i anlamak Çanakkale'yi yaşamak' konferansı düzenlendi - Son Dakika


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