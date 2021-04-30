Taşova'da aniden bastıran yağış etkili oldu - Son Dakika

Taşova'da aniden bastıran yağış etkili oldu

Taşova'da aniden bastıran yağış etkili oldu Amasya'nın Taşova ilçesinde 15 dakika süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Taşova'da aniden bastıran yağış etkili oldu AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde 15 dakika süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde güneşli olan hava, yerini öğle saatlerinde sağanak yağışa bıraktı. Bir anda başlayan sağanak yağış yaklaşık 15 dakika sürdü. Gök gürültüsüyle devam ederek etkisini yitiren sağanak daha sonra hafif şekilde yağmaya devam etti. Rögarlar taştı İlçede farklı noktalarda rögar kapakları taştı. Bazı mahallelerde yağmur suları rögardan taşarak küçük su birikintileri oluşturdu.

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