Taşova'da Araç Yangını
1 saat önce
Taşova ilçesinde yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Taşova
ilçesinde yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Taşova'dan Amasya
yönüne giden Adem Gök yönetimindeki 07 GYS 81 plakalı kamyonet, Karabük
köyü mevkisinde hareket halindeyken motor kısmından alev aldı.
Sürücü aracını yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. Söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:40 Kaynak: AA
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