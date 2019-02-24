Son Dakika Haberleri: Taşova'da Araç Yangını

Taşova'da Araç Yangını

58 dakika önce

Taşova ilçesinde yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Taşova ilçesinde yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Taşova'dan Amasya yönüne giden Adem Gök yönetimindeki 07 GYS 81 plakalı kamyonet, Karabük köyü mevkisinde hareket halindeyken motor kısmından alev aldı.

Sürücü aracını yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. Söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:17 Kaynak: AA

Karabük, Amasya, Taşova, Güncel
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