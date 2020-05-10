Taşova'da askıda ekmek uygulaması devam ediyor - Son Dakika

Taşova ilçesinde fırıncılık yapan Sebahattin Şehri, 2012 yılı ramazan ayında başlattığı askıda ekmek uygulamasına 8 yıldır devam ediyor.



Şehri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 yıldır fırıncılık yaptığını, böyle hayırlı bir işi devam ettirmekten memnun olduğunu ifade etti.

Her gün askıya hem ramazan pidesi hem de normal ekmek asarak ihtiyaç sahiplerinin alması için bıraktıklarını anlatan Şehri, "Bizim kültürümüzde her şey paylaştıkça daha güzeldir. Osmanlı döneminde ecdadımız fırınlara gider ekmeğini alır ve ihtiyaç sahipleri için de ekmek alıp fırındaki askıya bırakırlardı. İhtiyaç sahibi aileler de askıdaki ekmekten ihtiyacı kadar ekmeğini alır ve evine götürürdü. Bu Osmanlı uygulamasından etkilenerek başladık ve sekiz yıldır devam ettiriyoruz." dedi.

Durumu iyi olan vatandaşların kendilerine ekmek alırken alım gücü az olanları da düşünerek bir ekmek de onlar için askıya bıraktıklarını belirten Şehri, "Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile zor dönemden geçiyoruz. Bu sıkıntılı dönemi birlikte birbirimize destek olarak atlatacağız. Devam ettirmeye çalıştığımız bu gelenek, Türk milletinin yardımlaşma ve paylaşmasına en güzel örnektir. Bu işi Allah rızası için yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.