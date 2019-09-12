Son Dakika Haberleri: Taşova'da aşure dağıtıldı
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Taşova'da aşure dağıtıldı

39 dakika önce

Taşova Müftülüğü tarafından muharrem ayı dolayısıyla bin 500 kişiye aşure dağıtıldı.

Taşova'da aşure dağıtıldı, System.String[]

Taşova Müftülüğü tarafından muharrem ayı dolayısıyla bin 500 kişiye aşure dağıtıldı.

İlçe Müftüsü Mahmut Bektaş, Çarşı Camisi önünde düzenlenen etkinlikte, vatandaşların yoğun ilgi göstermesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Muharrem ayını anmak ve önemini Taşova halkına anlatmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Bektaş, "Hicri takvime göre birçok olay birçok mucize bu ayda meydana geliyor. Maalesef üzüntü veren Kerbela olayı da bu ayda yaşandı. Rabbim ümmeti Muhammedi her türlü acılardan uzak eylesin." dedi.

Mahmut Bektaş, Taşova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:14 Kaynak: AA
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