Taşova'da basınçlı sulama sisteminin açılışı yapıldı - Son Dakika
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Taşova'da basınçlı sulama sisteminin açılışı yapıldı

28.04.2022 16:01
Taşova'da basınçlı sulama sisteminin açılışı yapıldı

Taşova ilçesinde yapımı tamamlanan basınçlı sulama sisteminin açılışı gerçekleştirildi.

Taşova ilçesinde yapımı tamamlanan basınçlı sulama sisteminin açılışı gerçekleştirildi.

Tatlıpınar ve Alpaslan köylerinde İl Özel İdaresince yapılan basınçlı sulama sisteminin açılışı yapıldı.

Vali Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ciddi şekilde değişim, gelişim ve dönüşüm yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığına işaret eden Masatlı, "Kırsal bölgelerde de ciddi yatırımlar söz konusu. Kırsalda altyapıların yapılması güçlendirilmesinin yanında insanlarımızın hayat standartlarının yükseltilmesi için çalışılıyor. Diğer taraftan artık üreteceği ürünü veya yetiştireceklerini daha iyi yetiştirmesi, daha çok ürün ve kazanç elde etmesi amaçlanıyor. Bu bakımdan pek çok yatırımı gerek merkezi hükümetimiz, gerekse İl Özel İdaremiz yapma gayretinde." dedi.

Tatlıpınar köyünde geçen yıl sulama konusunda planlama yaptıklarını anlatan Masatlı, "360 tonluk sulama havuzumuz ve 4 bin 200 metre hattımız ile 200 dekarlık alanı sulamaya açıyoruz. İnşallah bu tür yatırımlarımız devam edecek. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğümüzün bu alanda bir baraj çalışması da devam ediyor." diye konuştu.

Programa AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocahil, Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar, AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto ile vatandaşlar bulundu.

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Mustafa Masatlı, geri dönüşüm, Türkiye, Taşova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taşova'da basınçlı sulama sisteminin açılışı yapıldı - Son Dakika


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