Taşova'da Başkan Öztürk vatandaşları telefonla uyardı - Son Dakika

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, 65 yaş üstü vatandaşları tek tek telefonla arayıp dışarı çıkmamaları için uyardı.



Amasya'nın Taşova İlçe Belediye Başkanı Bayram Öztürk, korona virüse karşı tedbir amaçlı sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü vatandaşları tek tek telefonla arayıp dışarı çıkmamaları için uyarıda bulundu.



Merkezde 11 bin nüfusu olan ilçenin Belediye Başkanı Öztürk bütün 65 yaş üstü vatandaşları tek tek telefonla aradı. Hal hatır sordu, ihtiyaçlarını belediye ekipleri tarafından karşılanabileceğini belirtti.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan dünyada ve Türkiye'de etkisini gösteren virüse karşı Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, ilçede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşları tek tek telefonla arayarak, sokağa çıkmamaları için uyarılarda bulundu. Aranan vatandaşlar da sokağa çıkmadıklarını belirttiler. - AMASYA