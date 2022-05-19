Taşova'da bayrak yürüyüşü düzenlendi

Amasya'nın Taşova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bayrak yürüyüşü düzenlendi.

Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen yürüyüşte ptorokol üyeleri ve vatandaşlar, Atatürk Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, Türk gençliği olarak büyük mücadele ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatacaklarını ifade ederek, katılımcılara teşekkür etti.

Yürüyüşe Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.