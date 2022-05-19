Taşova'da bayrak yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Taşova'da bayrak yürüyüşü düzenlendi

19.05.2022 16:16
Taşova'da bayrak yürüyüşü düzenlendi

Amasya'nın Taşova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bayrak yürüyüşü düzenlendi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bayrak yürüyüşü düzenlendi.

Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen yürüyüşte ptorokol üyeleri ve vatandaşlar, Atatürk Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, Türk gençliği olarak büyük mücadele ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatacaklarını ifade ederek, katılımcılara teşekkür etti.

Yürüyüşe Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor Burdur'un ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Burdur'un ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Amasya, Taşova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşova'da bayrak yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
16:11 Tanju Özcan'ın 'nefret ve ayrımcılık' içeren ilanları kaldırıldı! Özcan'dan "Alın beni hapse atın" tepkisi
16:02 Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok
15:51 Eskişehir'de korkunç olay: 15 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle annesini öldürdü, 3 komşuyu yaraladı
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
15:47 Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde CHP'li parti üyesine saldırı düzenlendi! Burnu kırılan CHP'liye saldıranların MHP'li olduğu öne sürüldü
15:39 Edirne'de düğüne gelip para ve alkol isteyen grup kavga çıkardı: 5 kişi yaralandı
15:36 Arınç, 19 Mayıs'ta gençlere vurgu yaptı: Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir
15:17 4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nde sanat dünyasının unutulmaz isimleri anıldı
15:15 "İstifası isteniyor" iddiaları sonrası AK Partili Özkan'dan Erdoğan'lı paylaşım: Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar
15:09 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e yürüyen Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Beşli çeteleri de SADAT'larını da ezerek yolumuza devam edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 16:22:59. #1.11#
SON DAKİKA: Taşova'da bayrak yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement