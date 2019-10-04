Taşova ilçesinde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Amasya Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu, İslam medeniyetinde caminin önemine değindi.



İslam medeniyetinin cami merkezli bir medeniyet olduğunu dile getiren Keşvelioğlu, "Peygamber Efendimiz cami merkezli bir şehir modeli ortaya koymuş, böylece camiyi gündelik hayatın merkezine konumlandırmıştır." dedi.

Konuşmaların ardından, Merzifon Müftüsü Mustafa Altun, "Camiler ve Hayat" konulu konferans verdi.