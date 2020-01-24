Taşova'da cazibeli sulama sistemi hizmete girdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Taşova'da cazibeli sulama sistemi hizmete girdi - Son Dakika

Taşova'da cazibeli sulama sistemi hizmete girdi

7 saat önce

Amasya Valiliği İl Özel İdaresinin tarımsal sulama yatırım programı çerçevesinde Taşova ilçesine bağlı Mercimek köyünde yenilenen cazibeli sulama sistemi hizmete açıldı.

Taşova'da cazibeli sulama sistemi hizmete girdi, System.String[]

Amasya Valiliği İl Özel İdaresinin tarımsal sulama yatırım programı çerçevesinde Taşova ilçesine bağlı Mercimek köyünde yenilenen cazibeli sulama sistemi hizmete açıldı.


Amasya İl Özel İdaresine bağlı Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünce uygulanan çalışmalar kapsamında; Mercimek köyünde 3,5 km'lik sulama hattının bir kısmı beton kanallar vasıtasıyla bir kısmı ise kapalı sistemden oluşacak şekilde planlandı. Böylelikle sulu tarım yapılan bölgede minimum su kaybı ile daha hızlı bir şekilde suyun sulama sahasına ulaşması sağlanarak iş kapsamında 400 dekar ilave hat ile birlikte toplam 2 bin dekarlık toprağın sulanması sağlandı.


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, "Hizmete giren tarımsal sulama projelerimiz ile toprağı suyla buluşturarak hem verim artışına hem de bölgede ekonomik kalkınmaya katkı sağlamış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Amasya, Taşova, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:12 Kaynak: İHA
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