Taşova'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Taşova'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

6 saat önce

Taşova Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.

Taşova'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı, System.String[]

Taşova Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.


Emine Bursalı İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği merkez üssü Taşova ilçesi olan 6,2 şiddetinde deprem sonrası hasar gören okulda öğretmen ve öğrenciler tahliye edildi.

Okulda mahsur kalan öğrenciler itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Taşova ilçesinin deprem kuşağında olduğunu belirterek, "Her türlü afete hazırlıklı olmalıyız. Bu anlamda okullarımızda zaman zaman bu tür tatbikatlar yaparak olay anında neler yapmamız gerektiğini görmüş oluyoruz." dedi.

Programa, Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve kurum müdürleri katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:50 Kaynak: AA
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