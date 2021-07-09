Taşova'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Reha Üngör (37) idaresindeki 34 CIE 507 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Kurtini mevkisinde yaklaşık 20 metreden dere yatağına devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Üngür, sağlık ekiplerince Amasya Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.