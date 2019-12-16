Taşova'da dumansız hava sahası denetimi - Son Dakika

Amasya ilçesinde, dumansız hava sahası denetimi yapıldı.

İlçe Sağlık Müdür Vekili Ferhan Uğur'un da katılımıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe merkezinde yer alan işletmelerde dumansız hava sahası denetimi gerçekleştirildi.

Uğur, yaptığı açıklamada, denetimin amacının, insanlarda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.



4207 sayılı Tütün ve Tütün Ürünleri ile Mücadele Kanunu'nun çok önceden yürürlüğe girdiğine işaret eden Uğur, şunları söyledi:

"En son 2009 yılı temmuz ayında yeni değişiklikler yapıldı. Sigara kullanımı lokantalar, kahvehaneler dahil birçok mekanda yasaklandı. Bu yasak tabii ki insan sağlığı için toplum sağlığı için önemlidir. Ülkemiz de tüm dünyada olduğu gibi bu konuyla mücadele ediyor. Bu nedenle toplumda bilinç ve farkındalık yaratmak için sigara denetim ekibi ile birlikte ilçe merkezinde denetime çıktık."