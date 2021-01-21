Taşova'da eğitim toplantısı yapıldı - Son Dakika

Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kaymakam Mustafa Berk Çelik başkanlığında eğitim toplantısı düzenlendi.

Yüksel Akın Meslek Yüksekokulunda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Kaymakam Çelik, burada yaptığı konuşmada, salgın sürecinin eğitim üzerinde oluşturduğu sorunların farkında olduklarını, öğrencilerin eğitimi ve gelişimi için her türlü çalışmaya katkı sağlayacaklarını söyledi.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, şube müdürleri Salih Zeki Gültekin ve Mehmet Acar ile okul müdürleri, öğretmen ve okul aile birliği başkanları katıldı.