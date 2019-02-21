Son Dakika Haberleri: Taşova'da "Eksik Yanımız Kalmasın" Projesi

Taşova'da "Eksik Yanımız Kalmasın" Projesi

16 dakika önce

Taşova Kaymakamlığı tarafından yürütülen, "Eksik Yanımız Kalmasın" Projesi kapasımında Belevi İlkokuluna zeka oyunları sınıfı açıldı.

Taşova'da
Taşova Kaymakamlığı tarafından yürütülen, "Eksik Yanımız Kalmasın" Projesi kapasımında Belevi İlkokuluna zeka oyunları sınıfı açıldı.

Taşova Kaymakamı Okan Yenidünya, açılış töreninde yaptığı konuşmada, yeni oluşturulan sınıfta, çocuklara eğlendirerek öğretmeyi amaçladıklarını söyledi.

Sınıfın oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yenidünya, "Zeka oyunları, çocukların zihinlerini açarak yeni şeyler öğrenmelerini sağlıyor. Öğrencilerin, yeteneklerini geliştiren ve yeni yetenekler kazanmasını sağlayan zeka oyunları, hızlı karar verme, bir sonraki adımı düşünme ve olasılık hesaplama mantığını geliştiren oldukça faydalı oyunlardır." diye konuştu.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Yenidünya'ya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ve Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Altun eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:51 Kaynak: AA

Belevi, Taşova, Güncel
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