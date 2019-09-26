Taşova'da el sanatları sergisi açıldı

Taşova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde el sanatları sergisi açıldı.

Taşova Müftülüğündeki serginin açılışını, Kaymakam Talha Altuntaş ve Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk gerçekleştirdi.

Altuntaş yaptığı konuşmada, Halk Eğitim Merkezi kursları sayesinde gizli kalmış yeteneklerin ortaya çıkarıldığını söyledi.

Eğitim öğretim faaliyetlerinin sadece okul ortamında devam eden bir faaliyet olmadığını dile getiren Altuntaş, "Halk Eğitim Merkezlerimizde açtığımız kurslar vasıtasıyla özellikle okul çağını bitirmiş insanımızın ev ortamında kapalı kalmasını engellemek ve onları daha farklı sosyal alanlara sevk edebilmektir. Gönlünü ve yüreğini ortaya koyarak bu özel ve nadide eserlerin ortaya çıkmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor ellerine sağlık diyorum." dedi.