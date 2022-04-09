Taşova'da esnaf iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Taşova'da esnaf iftarda bir araya geldi

09.04.2022 11:09
Taşova'da esnaf iftarda bir araya geldi

Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifince iftar programı düzenlendi.

Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifince iftar programı düzenlendi.

Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Turgut Çelik, Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen iftar programında, kooperatif olarak her zaman esnaf ve sanatkarın yanında olduklarını söyledi.

Ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğuna işaret eden Çelik, "Bizler de üyelerimizle iftarda buluşup birlik ve beraberliğimizi perçinlemeye çalıştık. Rabb'im birliğimizi muhabbetimizi daim etsin. Cenabı Allah'tan esnaflarımızı bol bol mükafatlandırmasını dilerim." dedi.

Programa Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İlçe Müftüsü Ferhat Koçak, Vergi Dairesi Müdürü Yavuz Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Tekin Sobacı ile esnaf katıldı.

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Esnaf ve Sanatkarlar, Taşova, Kredi, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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