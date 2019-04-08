Son Dakika Haberleri: Taşova'da Ev Yangını

Taşova'da Ev Yangını

45 dakika önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde ahşap ev, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

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Amasya'nın Taşova ilçesinde ahşap ev, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.


Yeşilırmak Mahallesi'nde Sami Kara'ya ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.


Söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı, olayla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:40 Kaynak: AA

Amasya, Taşova, Güncel
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