Taşova'da Ev Yangını
45 dakika önce
Amasya'nın Taşova ilçesinde ahşap ev, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Amasya
'nın Taşova
ilçesinde ahşap ev, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Yeşilırmak Mahallesi'nde Sami Kara'ya ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı, olayla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:40 Kaynak: AA
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