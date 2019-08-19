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Taşova'da ev yangını

1 saat önce

Taşova ilçesinde ahşap ev, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

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Taşova ilçesinde ahşap ev, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Kavaloluğu köyünde Durmuş Tuna'ya ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı, olayla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldığı bildirildi.
Taşova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:46 Kaynak: AA
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