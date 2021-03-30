Taşova'da farkındalık için 15 dakika kitap okudular - Son Dakika

Taşova'da farkındalık için 15 dakika kitap okudular
30.03.2021 18:46
Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşova Gençlik Merkezi Gönüllüleri ve Türk Kızılay Taşova Gönüllüleri, okuma kültürü kazandırmak amaçlı kitap okuma faaliyeti düzenledi.
Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşova Gençlik Merkezi Gönüllüleri ve Türk Kızılay Taşova Gönüllüleri, okuma kültürü kazandırmak amaçlı kitap okuma faaliyeti düzenledi.
Bu kapsamda Taşova Gençlik Merkezi Gönüllüleri "Kitap Okuma" programı gerçekleştirdi. Etkinliğe Taşova İlçe Halk Kütüphanesi personelleri ve Türk Kızılay Taşova Gönüllüleri katılım gösterdi. Çimlerin üstünde, açık havada sosyal mesafe kurallarına uyarak 15 dakika boyunca kitap okudular. Kimi kütüphaneden temin ettiği bir romanı kimi de kişisel gelişim kitabı okuyarak farkındalık oluşturdu. - AMASYA
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