Taşova'da fırıncıdan "askıda ekmek" kampanyası - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde fırın işleten Selahattin Şehri, ihtiyacı olan vatandaşlar için başlattığı "askıda ekmek" uygulamasına 9 yıldır devam ediyor.

Şehri, vatandaşların kampanyaya yoğun ilgi gösterdiklerini ve gelenek haline geldiğini söyledi.

Kampanyayı daha uzun yıllar devam ettirmeyi hedeflediklerini ifade eden Şehri, "İşletme olarak her sabah belli bir miktarda ekmek ve ramazan pidesini ihtiyaç sahibi kişilerin alması için askıya asıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımız istedikleri kadar ekmek ve ramazan pidesini askıya bırakabilirler." diye konuştu.

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