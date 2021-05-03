Taşova'da fırıncıdan "askıda ekmek" kampanyası - Son Dakika

Taşova'da fırıncıdan "askıda ekmek" kampanyası
03.05.2021 14:55
Amasya'nın Taşova ilçesinde fırın işleten Selahattin Şehri, ihtiyacı olan vatandaşlar için başlattığı "askıda ekmek" uygulamasına 9 yıldır devam ediyor.
Amasya'nın Taşova ilçesinde fırın işleten Selahattin Şehri, ihtiyacı olan vatandaşlar için başlattığı "askıda ekmek" uygulamasına 9 yıldır devam ediyor.
Şehri, vatandaşların kampanyaya yoğun ilgi gösterdiklerini ve gelenek haline geldiğini söyledi.
Kampanyayı daha uzun yıllar devam ettirmeyi hedeflediklerini ifade eden Şehri, "İşletme olarak her sabah belli bir miktarda ekmek ve ramazan pidesini ihtiyaç sahibi kişilerin alması için askıya asıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımız istedikleri kadar ekmek ve ramazan pidesini askıya bırakabilirler." diye konuştu.
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