Taşova'da fırınlar denetlendi - Son Dakika
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Taşova'da fırınlar denetlendi

6 saat önce

Amasya'nın Taşova İlçe Belediye Zabıta Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren fırınları denetledi.

Taşova'da fırınlar denetlendi, System.String[]

Amasya'nın Taşova İlçe Belediye Zabıta Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren fırınları denetledi.

Zabıta Amiri Ünal Hancı, vatandaşların üretilen unlu mamullere sağlıklı şekilde ulaşarak tüketmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Genel temizlik, fiyat tarifesi, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, sağlık muayene portör kağıtları ve kişisel temizlik kurallarının denetlediğini bildiren Hancı, "Fırınlarda yapılan pide, ekmek, simit ve diğer unlu mamullerin üretimlerinin temiz ortamlarda yapılması ve tüketiciye de temiz ve sağlıklı bir ortamda sunulması amacıyla fırınların temizliğine dikkat ediyoruz. Pişmiş ekmeklerde ve pidelerde gramaj kontrolü de gerçekleştirdik. Sağlığı olumsuz etkileyecek iş yerlerinin faaliyet göstermesine izin vermeyeceğiz." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:14 Kaynak: AA
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