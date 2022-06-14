Taşova'da Serkan Aksarı'nın sunuculuğunu yaptığı Gençlik Konseri düzenlendi

Amasya Tamimi'nin yayımlanışının 103. yılı dolayısıyla Taşova ilçesinde Gençlik Konseri düzenlendi. İyilik Hareketi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilçe meydanında düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

SUNUCULUĞUNU SERKAN AKSARI YAPTI

Serkan Aksarı'nın sunuculuğunu yaptığı konserde daha sonra Mevlüt Can Kaplan ve Seren Uzun tarafından konser verildi.

Dernek başkanı Kasım Alper Özdemir, iyilikle sevgiyi birleştirerek etkinlik düzenlediklerini belirterek, " Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bu memleketin bir ferdi olmaktan gurur ve onur duyuyoruz. Hem memleketimizin hem de geleceğimiz olan evlatlarımızın kıymetini bilelim. Onlar yok olursa bizler de yok oluruz." dedi.

Programa Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.