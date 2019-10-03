Taşova Kaymakamı Talha Altuntaş başkanlığında güvenlik ve uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı.

Altuntaş, Müftülük salonunda yapılan toplantıda, köylerin güvenliği ve uyuşturucu ile mücadeleyi kararlılıkla yaptıklarını söyledi.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına taviz vermediğini vurgulayan Altuntaş, "Özellikle çocuk ve gençlerimizin korunması, onları bağımlılık tehlikesinden uzak tutmak için daha fazla farkındalık oluşturmalıyız. Devletimizin köylerdeki temsilcileri olan muhtarlarımızın hem güvenlik hem de uyuşturucu ile mücadelede daha duyarlı olmaları gerekmektedir." dedi.



Toplantıya İl Genel Meclis üyeleri, kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.