Taşova'da Halk Eğitimi Merkezi Müdürleri Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Taşova ilçesinde, Amasya'da bulunan halk eğitimi merkezi müdürleri ve ilgili şube müdürlerinin katılımıyla Halk Eğitimi Merkezi Müdürleri Toplantısı yapıldı.

Taşova Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, hayat boyu öğrenmenin önemine değindi.

Tümer, kurs faaliyetlerinin yürütülmesinde sadece halk eğitim merkezleri değil, kurs yapmaya elverişli her yerde, her mekanda faaliyetlerin yapılması gerektiğini söyledi.

Toplantıda, Şube Müdürü Hayriye Tüfekci, Amasya'da hayat boyu öğrenme faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında sunum yaptı.

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