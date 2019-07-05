Son Dakika Haberleri: Taşova'da halk toplantısı yapıldı
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Taşova'da halk toplantısı yapıldı

38 dakika önce

Taşova'da Kaymakam Talha Altuntaş başkanlığında halk toplantısı düzenlendi.

Taşova'da halk toplantısı yapıldı, System.String[]
Taşova'da Kaymakam Talha Altuntaş başkanlığında halk toplantısı düzenlendi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında düzenlenen programda Kaymakam Altuntaş ve daire müdürleri tarafından vatandaşların şikayetleri dinlenerek, sorunların giderilmesi için yapılması gerekenler kararlaştırıldı.

Toplantı, önerilerin değerlendirilmesi ve vatandaşların sorunlarının görüşülmesiyle sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:24 Kaynak: AA
altuntaş, taşova, Güncel
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