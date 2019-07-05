Taşova'da halk toplantısı yapıldı
38 dakika önce
Taşova'da Kaymakam Talha Altuntaş başkanlığında halk toplantısı düzenlendi.
Taşova
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:24 Kaynak: AA
'da Kaymakam Talha Altuntaş
başkanlığında halk toplantısı düzenlendi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında düzenlenen programda Kaymakam Altuntaş ve daire müdürleri tarafından vatandaşların şikayetleri dinlenerek, sorunların giderilmesi için yapılması gerekenler kararlaştırıldı.
Toplantı, önerilerin değerlendirilmesi ve vatandaşların sorunlarının görüşülmesiyle sona erdi.
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