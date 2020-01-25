Taşova'da hamsi festivali düzenlendi - Son Dakika
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Taşova'da hamsi festivali düzenlendi

6 saat önce

Taşova Karadeniz Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hamsi festivali düzenlendi.

Taşova Karadeniz Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hamsi festivali düzenlendi.

İlçe meydanında düzenlenen festivalde 500 kilogram hamsi katılımcılara ikram edildi.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, burada yaptığı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diedi.

Bu yıl festivalin ilkinin düzenlendiğini belirten Çilez, "En önemlisi birlik ve beraberliklerini bir araya getiriyorlar. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Festivalin hazırlanmasında emeği geçen dernek yönetimi ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Taşova'da hamsi festivali düzenlendi

Karadeniz, AK Parti, Elazığ, Taşova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:31 Kaynak: AA
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