Taşova'da İnsan Hakları Kurulu toplandı - Son Dakika

Taşova İnsan Hakları Kurulu, Kaymakam Mustafa Berk Çelik başkanlığında toplandı.



Çelik, Kaymakamlık SYDV salonunda yapılan toplantıda, kurulun, kamu görevinin eşit şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçladığını söyledi.

Din, ırk, etnik farklılıklar, cinsiyet ayrımlarının engellenmesi ve bu yönde oluşacak olumsuzlukların giderilmesini sağlamaya çalıştıklarını anlatan Çelik, "Öncelikli olarak insan haklarıyla ilgili şuur oluşturmak ve tüm vatandaşlarımızın bunun farkında olmasını sağlamalıyız." dedi.



Kurul üyeleri, toplantının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Karakolu nezarethanelerinde incelemelerinde bulundu.