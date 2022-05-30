Taşova'da İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Şehit İdris Bolat Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen programa Kaymakam Ahmet Gökcecik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Fetih suresinin okunmasıyla başlayan programda öğrenciler şiir okudu, marş söyledi, İstanbul'un fethini konu alan gösteriler sundu.

Okul müdürü Osman Uysal, İstanbul'un fethinin sadece askeri bir zafer olmadığını, aynı zamanda yeni bir yönetim anlayışının dünyaya tanıtılmasına vesile olduğunu söyledi.

Program toplu fotoğraf çekimi ve resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.