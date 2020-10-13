Taşova'da İyilik Hareketi üyelerinden Azerbaycan'a bayraklı destek - Son Dakika

Taşova'da İyilik Hareketi üyeleri, bir binaya dev Türk ve Azerbaycan bayrakları asarak Azerbaycan'a destek verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir binaya Türk ve Azerbaycan bayrakları asan İyilik Hareketi öncüsü Kasım Alper Özdemir, gazetecilere, Ermenistan'ın saldırıları sonucunda meşru müdafaa hakkını kullanan Azerbaycan'a tam destek verdikleri söyledi.

Ermenistan'ın son saldırılarıyla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha gösterdiğini vurgulayan Özdemir, "Bu saldırılar karşısında Azerbaycan devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı bildirmek istiyoruz. Tüm ülkeleri, vicdan sahibi tüm insanları ve ülkemizdeki herkesi işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almaya çağırıyoruz." dedi.