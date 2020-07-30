Taşova'da "İyilik Hareketi" üyelerinden ihtiyaçlı ailelere yardım - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde şair ve yazar Kasım Alper Özdemir ile gönüllü gençler tarafından oluşturulan, "İyilik Hareketi", ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu.

Özdemir, gazetecilere, ihtiyaç sahibi ailelerle ulaşarak kurban kesmeyen aile kalmamasını amaçladıklarını söyledi.

İyilik Hareketi'nin bir gönül seferberliğine dönüştüğünü dile getiren Özdemir, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Özdemir, "Ramazan ayında yaklaşık 2 bin aileye ulaşarak iftar sofralarında tuzumuzun, suyumuz olmasına çalıştık. Tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi 25 ailemizin kurbanları hediye edildi. Bu sayede ailelerimiz bayramı daha mutlu ve huzur içerisinde geçirmiş olacak. Biz hayırsever vatandaşlarımız ile ihtiyaç sahibi kişilerin buluşmasına aracılık etmiş oluyoruz." dedi.