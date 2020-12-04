Amasya'nın Taşova ilçesinde gönüllü gençler tarafından oluşturulan "İyilik Hareketi", ihtiyaç sahibi ailelere odun yardımında bulundu.
İyilik Hareketi üyesi Nurdan Yılmaz, gazetecilere, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak, kış aylarında yakacak ihyacı olan aile kalmamasını amaçladıklarını söyledi.
İyilik Hareketi'nin bir gönül seferberliğine dönüştüğünü dile getiren Yılmaz, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Taşova'da 'İyilik Hareketi' üyelerinden ihtiyaçlı ailelere odun yardımı - Son Dakika