Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Amasya'dan Taşova yönüne giden Arif Üzüm (46) idaresindeki 60 FC 826 plakalı kamyonet, Yeni Mahalle mevkisinde Behrullah Polat (52) idaresindeki 60 TZ 369 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücü ile kamyonette yolcu olarak bulunan Mustafa Ersoy (65) yaralandı.
Yaralılar Taşova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Taşova'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika