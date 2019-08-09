Taşova'da kan bağışı
10 dakika önce
Türk Kızılayı Samsun Kan Merkezi tarafından Taşova ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Türk Kızılayı Samsun Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:02 Kaynak: AA
Kan Merkezi tarafından Taşova
ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Samsun Kan Merkezi Doktoru Mehmet Özbay
, yaptığı açıklamada, Merkez Çarşı Camisi önüne konuşlanan kan bağışı otobüsünde, iki gün boyunca kan bağışlarının alındığını söyledi.
İnsanların sağlıklı bir yaşam için kan vermesi gerektiğini belirten Bektaş, "Kan vermek sağlıktır. Kana kimin ne zaman ihtiyacı olacağını bilemezsiniz. O yüzden kan verebilecek durumda olanların kan bağışında bulunması insanlık görevidir. Tüm vatandaşlarımızın, insanlığı ve kendini seven herkesin kan vermesi gerekiyor. Kan bağışı kampanyasına katkı sağlayan Taşova halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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