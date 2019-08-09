Son Dakika Haberleri: Taşova'da kan bağışı
Son Dakika Güncel Haber

Taşova'da kan bağışı

10 dakika önce

Türk Kızılayı Samsun Kan Merkezi tarafından Taşova ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Taşova'da kan bağışı, System.String[]
Türk Kızılayı Samsun Kan Merkezi tarafından Taşova ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Samsun Kan Merkezi Doktoru Mehmet Özbay, yaptığı açıklamada, Merkez Çarşı Camisi önüne konuşlanan kan bağışı otobüsünde, iki gün boyunca kan bağışlarının alındığını söyledi.

İnsanların sağlıklı bir yaşam için kan vermesi gerektiğini belirten Bektaş, "Kan vermek sağlıktır. Kana kimin ne zaman ihtiyacı olacağını bilemezsiniz. O yüzden kan verebilecek durumda olanların kan bağışında bulunması insanlık görevidir. Tüm vatandaşlarımızın, insanlığı ve kendini seven herkesin kan vermesi gerekiyor. Kan bağışı kampanyasına katkı sağlayan Taşova halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Türk Kızılayı, Samsun, Taşova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 kadının sokak ortasındaki eş kavgası kameraya yansıdı
Son Dakika! Bakan Kurum, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Çavuşoğlu'ndan net "güvenli bölge" mesajı: Buna müsaade etmeyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 16:12:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taşova'da kan bağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]