Taşova'da kan bağışı - Son Dakika
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Taşova'da kan bağışı

7 saat önce

Samsun Kızılay Kan Merkezi tarafından Taşova ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

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Samsun Kızılay Kan Merkezi tarafından Taşova ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Samsun Kızılay Kan Merkezi Müdürü Serdar Bayram, yaptığı açıklamada, Merkez Çarşı Camisi önüne konuşlanan kan bağışı otobüsünde, iki gün boyunca bağışların alındığını söyledi.


İnsanların sağlıklı bir yaşam için kan vermesi gerektiğini belirten Bayram,"Kan vermek sağlıktır. Kana kimin ne zaman ihtiyacı olacağını bilemezsiniz. O yüzden kan verebilecek durumda olanların kan bağışında bulunması insanlık görevidir. Tüm vatandaşlarımızın, insanlığı ve kendini seven herkesin kan vermesi gerekiyor. Kan bağışı kampanyasına katkı sağlayan Taşova halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kızılay, Samsun, Taşova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:06 Kaynak: AA
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