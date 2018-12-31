Son Dakika Haberleri: Taşova'da Kan Bağışı Kampanyası

Taşova'da Kan Bağışı Kampanyası

1 saat önce

Samsun Kızılay Kan Merkezi tarafından Taşova ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Taşova'da Kan Bağışı Kampanyası, System.String[]
Samsun Kızılay Kan Merkezi tarafından Taşova ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.


Samsun Kızılay Kan Merkezi Doktoru Oktay İrşat Yanık, yaptığı açıklamada, Merkez Çarşı Camisi önüne konuşlanan kan bağışı otobüsünde, iki gün boyunca bağışların alındığını söyledi.

İnsanların sağlıklı bir yaşam için kan vermesi gerektiğini belirten Yanık, "Kan vermek sağlıktır. Kana kimin ne zaman ihtiyacı olacağını bilemezsiniz. O yüzden kan verebilecek durumda olanların kan bağışında bulunması insanlık görevidir. Tüm vatandaşlarımızın, insanlığı ve kendini seven herkesin kan vermesi gerekiyor. Kan bağışı kampanyasına katkı sağlayan Taşova halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:38 Kaynak: AA

Kızılay, Samsun, Taşova, Güncel
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