Taşova'da kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika
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Taşova'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

6 saat önce

Samsun Kızılay Kan Merkezi tarafından Taşova ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Taşova'da kan bağışı kampanyası düzenlendi, System.String[]

Samsun Kızılay Kan Merkezi tarafından Taşova ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.


Samsun Kızılay Kan Merkezi Doktoru Dursun Bektaş, yaptığı açıklamada, Merkez Çarşı Camisi önüne konuşlanan kan bağışı otobüsünde, iki gün boyunca kan bağışlarının alındığını söyledi.


İnsanların sağlıklı bir yaşam için kan vermesi gerektiğini belirten Bektaş, "Kan vermek sağlıktır. Kana kimin ne zaman ihtiyacı olacağını bilemezsiniz. O yüzden kan verebilecek durumda olanların kan bağışında bulunması insanlık görevidir. Tüm vatandaşlarımızın, insanlığı ve kendini seven herkesin kan vermesi gerekiyor. Kan bağışı kampanyasına katkı sağlayan Taşova halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kızılay, Samsun, Taşova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:54 Kaynak: AA
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