Taşova'da kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika

Türk Kızılay Taşova Temsilciliği ile Samsun Kızılay Kan Merkezi tarafından Taşova ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Taşova Temsilcisi Ömer Sayar, Merkez Çarşı Camisi önüne konuşlandırılan kan bağışı otobüsünde iki gün boyunca bağışların alındığını söyledi.

Kan bağışının bir insanlık görevi olduğunu vurgulayan Sayar, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele ediliyor. Bu süreçte stoklarımızın devamlı dolu olması için sağlıklı vatandaşlarımız kan bağışını aksatmamaları gerekmektedir. Bir ünite kan bağışı, bir hayat kurtarmaktır. Kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyor, sağlığı yerinde olan vatandaşlarımızı ise bir hayat kurtarmak için kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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