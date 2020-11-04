Taşova'da kayın tohumları toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Amasya Valiliği tarafından Taşova ilçesinde düzenlenen etkinlikte, kayın tohumları toprakla buluşturuldu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, anaokulu öğrencileriyle birlikte Taşova ilçesine bağlı Dereli köyünde 21 hektar alanda ormanları gençleştirme çalışması kapsamında kayın tohumlarını toprağa bıraktı.

Vali Masatlı, burada yaptığı konuşmada, ormanların geleceğe bırakılacak en büyük miras olduğunu söyledi.

Daha güzel, daha yeşil ve daha nefes alınabilir bir Amasya için ağaçlandırma çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Masatlı, "Yaptığımız çalışmayla orman ve ağaç sayısını artırırken, aynı zamanda çocuklarımızın da ağaç dikme sevgisini artırmak, onlarda çevre bilincini oluşturmak ve yükseltmek için de bir adım atmış olacağız." dedi.

Programa Vali Masatlı ile Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün ve Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu katıldı.