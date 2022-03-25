Taşova'da Kızılay butik mağazası açıldı - Son Dakika
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Taşova'da Kızılay butik mağazası açıldı

25.03.2022 16:12
Taşova'da Kızılay butik mağazası açıldı

Taşova'da Amasya Üniversitesi ile Türk Kızılay Amasya Şubesi iş birliği ile ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz kıyafet desteği sağlamak için butik mağazanın açılışı yapıldı.

Taşova'da Amasya Üniversitesi ile Türk Kızılay Amasya Şubesi iş birliği ile ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz kıyafet desteği sağlamak için butik mağazanın açılışı yapıldı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, yaptığı konuşmada, projelerinin öğrenci odaklı olduğunu söyledi.

Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulunda açılan mağazadan ihtiyacı olan her öğrencinin yararlanabileceğini ifade eden Elmacı, "Kızılay ile ortak bir girişim olarak bir butik mağaza açtık. Buradan bütün öğrencilerimiz istedikleri şekilde faydalanabilecekler. Bu, üniversitemiz ile Kızılay arasında açtığımız ilk butik mağaza. Bundan sonra da yeni butik mağaza açılışlarımızı Kızılay ile gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu ilk açılış olması nedeniyle bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Türk Kızılay Amasya Şube Başkanı Mahmut Albayrak ise "Taşova Meslek Yüksekokulumuzda yeni bir Kızılay mağazamızı açıyoruz. Buradan tüm öğrencilerimiz ihtiyaçları olsun veya olmasın faydalanabilirler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Açılışa, Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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Amasya Üniversitesi, Kızılay, Amasya, Taşova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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