Taşova'da korona virüs denetimi - Son Dakika

Taşova'da korona virüs denetimi

Amasya Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç sürücülerine yönelik korona virüs uygulaması gerçekleştirdi.

Amasya Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç sürücülerine yönelik korona virüs uygulaması gerçekleştirdi. Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Atatürk Bulvarı üzerinde otogar girişinde araç sürücülerine asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan denetimde araç sürücülerine ehliyet, ruhsat ve sigorta kontrolleri gerçekleştirirken emniyet kemeri ve korona virüs tedbirleri kapsamında maske kullanımına dikkat edilmesi hususunda uyarılar yapıldı. - AMASYA

Son Dakika

Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar

Ekrem İmamoğlu, yavru köpeklerin çöpe atılmasına isyan etti: Vicdan sahibi biri bunu yapmaz

Akrabalarına kızan öfkeli yeğen 6 evi ateşe verdi

Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme

Ormanlık alanda cesedi bulunan inşaat işçisinin, husumetlisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu

Herkesin merak ettiği soru Cübbeli Ahmet'e soruldu: Kripto paralar caiz mi?