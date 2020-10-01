Taşova'da koronavirüs denetimleri yapıldı - Son Dakika

Taşova Kaymakam Mustafa Berk Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlere katıldı.

Kaymakam Çelik, otogar, taksi durakları ve diğer iş yerlerinde koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan denetimlere katılarak, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kaymakamlık, belediye, emniyet, jandarma gibi tüm kurumlarla denetimleri aralıksız gerçekleştirdiklerini ifade eden Çelik, "Toplumumuzu bu konuda bilinçlendirmek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecek. Burada amaç ceza yazmak değil, bilinç düzeyini artırmak. Bizim sahada olmamızın amacı da bu. Vatandaşlarımızla hep birlikte gönüllü bir uyum içerisinde, herhangi bir olumsuzluk yaşamadan, minimum zararla atlatmak için herkesten kurallara riayet etmelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.