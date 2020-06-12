Taşova'da Kovid-19 testi uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Taşova Sağlık Müdürü Murat Çağlayan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında rastgele test uygulamasının başladığını bildirdi.

Çağlayan, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yürütülen ortak çalışmada bağışıklık sistemi testinin belirlenen kişilere yapılmaya başlandığını söyledi.

Test yapılacak kişilerin TÜİK tarafından rastgele seçildiğine işaret eden Çağlayan, "Kişiye birkaç soru sorulup, ardından PCR testi dediğimiz burundan kültür alıp hasta olup olmadığı test ediliyor. Biraz da kan örneği alıp antikor bakılacak. Antikor, bize hastalık geçirip geçirmediğini, bağışıklık kazanıp kazanmadığını gösterecek. Koronavirüs süreci toplumumuzda nasıl geçti, bağışıklık kazanıldı mı, koronavirüs ne düzeyde bağışıklık bırakıyor,bunlara bakılacak. Sonuçta toplumumuz için bağışıklık düzeyini görmüş olacağız." dedi.

Çalışmanın hastalıkla mücadelede yeni bilgiler sağlayacağını vurgulayan Çağlayan, "Bu, sağlığımız için ne gibi önlemler alalım diye yapılan bir çalışmadır. Testi yapılan kişilere de geri dönülecek. PCR pozitif mi çıktı, antikoru nasıl çıktı diye bilgi verilecek." diye konuştu.