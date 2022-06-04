Öğrencilerin rahat bir sınav geçirmeleri için her türlü tedbiri aldıklarını vurgulayan Tümer, sınav günü okulların çevresinde inşaat, tadilat ve sesli ilanlara da müsaade edilmeyeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Taşova'da LGS Güvenlik Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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