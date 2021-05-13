Taşova'da mahalle muhtarından sağlık çalışanlarına tatlı ikramı - Son Dakika

Taşova ilçesinde bir mahalle muhtarı, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, bayramlarını kutladı ve tatlı ikram etti.

Sanayi Mahallesi Muhtarı Mahir Uçar, Taşova Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelede ön saflarda görev yapan sağlık çalışanlarının, büyük bir fedakarlık gösterdiklerini söyledi.

Bütün sağlık çalışanlarına görevlerinde başarılar dileyen Uçar, "Biz insanların sağlığı için sevdiklerinden aylarca uzak kalma pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarımız için ne yapsak az gelir. Bu kahramanlarımız bizlerin sağlığı için kendi sağlıklarından vazgeçerek hastalarını yaşatmak için kendi canlarını ortaya koyuyorlar." diye konuştu.