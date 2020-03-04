Taşova'da "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taşova'da 'Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü' gerçekleştirildi - Son Dakika

Taşova'da "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi

6 saat önce

Kastamonu ile Amasya'nın Taşova ve Suluova ilçelerinde "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Kastamonu ile Amasya'nın Taşova ve Suluova ilçelerinde "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Amasya

Amasya'nın Taşova ilçesinde Mehmetçiğe destek ve şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi.

Belediye binası önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından slogan atıldı.

Kaymakam Mustafa Berk Çelik, yaptığı konuşmada, geçmişte olduğu gibi bugün de tüm zorlukların aşılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Bayram Öztürk ise kahraman Türk ordusunun yanında olduklarını göstermek için bir araya geldiklerini kaydetti.

Amasya'nın Suluova ilçesindeki yürüyüşte Belediye Kültür Merkezi önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından slogan atıldı.

Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, konuşmasında Türk askerinin ülke güvenliği için 24 saat mücadele ettiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Fatih Üçok ise alanda toplananların tek gayesinin vatanına, milletine ve namusuna sahip çıkmak olduğunu belirtti.

Daha sonra İlçe Müftüsü Süleyman Çoban tarafından dua edildi.

Taşova'da Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü gerçekleştirildi

Suluova, Amasya, Taşova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği mültecilerin imdadına Türk askeri yetişti
İdlib gazisi Uzman Çavuş Levent Kara'dan duygulandıran paylaşım Adalet Bakanı Gül: Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz Karsak Deresi'ni kirleten iki firmaya toplam 888 bin lira ceza kesildi

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 03:00:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Taşova'da "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]